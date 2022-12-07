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2 часа назад

ТНТ назвал условие возвращения в эфир канала шоу «Импровизация»

Слово и Дело

Ранее закрытое шоу «Импровизация» все же может вернуться в эфир телеканала ТНТ. Об условии возвращения программы сообщили в официальной группе шоу.

ТНТ назвал условие возвращения в эфир канала шоу «Импровизация»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актеры телепрограммы ранее заявили, что съемок больше не будет. Эта новость огорчила фанатов, однако особо активные пытались повлиять на ситуацию. Пользователи социальных сетей публиковали комментарии с призывом вернуть шоу, другие разместили петицию.

Вернуть программу в эфир могут при одном условии: на профиле «Импровизации» на Rutube-канале должен быть миллион подписчиков до конца текущего года.

На момент создания материала на профиль подписаны чуть более 132 тыс. человек.

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