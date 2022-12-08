«Как с ней работать, не знаю»: Муцениеце — о новой ведущей «Голоса. Дети»

На Первом канале стартовали съемки нового сезона шоу «Голос. Дети». Раньше ведущими программы были Агата Муцениеце и Дмитрий Нагиев. Но в этот году программу ожидают изменения, сообщает «7 дней».
В новом сезоне вести музыкальный проект будет Яна Чурикова. Ее напарница, Агата, призналась, что уважает коллегу, но понятия не имеет, как с ней работать.
По словам Муцениеце, она с детства следила за творчеством Чуриковой. Поэтому для нее большая честь работать в паре с ней, призналась актриса.
«Но как с ней работать, я еще не знаю, не могу сказать, потому что еще мало времени прошло и мы еще не встретились на сцене», — призналась звезда, добавив, что у Яны потрясающая энергия, поэтому она надеется, что все сложится успешно.
Ранее мы писали о том, что названа дата премьеры юбилейного сезона шоу «Голос.Дети».