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15 минут назад

Каким вернулось шоу «Пусть говорят» на Первый канал после долгого перерыва

Слово и Дело

На Первый канал вернулось легендарное шоу «Пусть говорят» после долгого режима молчания. Напомним, что с начала СВО с канала исчезли развлекательные передачи, а канал работал в информационном режиме.

Каким вернулось шоу «Пусть говорят» после долгого перерыва
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ток-шоу «Пусть говорят» вернулось на Первый канал — после начала специальной военной операции на несколько месяцев программа ушла в отпуск. Летом гендиректор Константин Эрнст заявил, что канал начинает возвращаться к развлекательным форматам — в эфирную сетку вернулись различные ток-шоу, сериалы и музыкальные передачи. Наконец, в начале декабря, на Первый вернулось легендарное шоу «Пусть говорят» — визитная карточка телеканала.

Однако подбор тем для выпусков у многих россиян вызвал недоумение. Пока страна ведет активные боевые действия в рамках специальной военной операции, на главном канале страны рассказывают… об экстрасенсах, пришельцах и в очередной раз по-новому интерпретируют предсказания Ванги. Развлекательный формат шоу мог бы стать помощником в донесении патриотических, объединяющих посылов. Однако вместо этого зрителю предлагают порассуждать об эзотерике вместе с колдунами и провидцами.

Это выглядит не просто как неуважение к зрителю, а как неуважение к основам государственности. Православие и религиозность — крайне важные вещи для многих россиян, но вместо этого с экранов Первого канала пропагандируют Вангу и «экстрасенсов в СССР». Напоминает 1990-е с Кашпировским, которого смотрели и которому верили, пока вокруг была разруха.

После начала военной спецоперации Первый канал попал в череду скандалов. Все началось с Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире программы «Время» на Первом канале вышла в кадр с антивоенным плакатом. Никаких санкций в отношении нее, кроме увольнения, не последовало. А рейтинги самого Первого канала после инцидента наверняка выросли в разы. Затем в эфир вышло шоу «Жизнь других», которое ведет украинская телеведущая Жанна Бадоева, публично осудившая проведение специальной военной операции.

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