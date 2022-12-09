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51 минуту назад

Зоя Яровицына раскрыла, как создавали «Женский Stand Up»

Катя Кобышева

Креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» Зоя Яровицына рассказала о создании проекта, в шоу «Надкаст».

Зоя Яровицына раскрыла, как создавали «Женский Stand Up»
Фото: Кадр из шоу «Женский Stand Up»Кадр из шоу «Женский Stand Up»

Оказывается, идея проекта принадлежит не ей.

«Как появился "Женский Stand Up"? Идея пришла нашему генеральному продюсеру, и он просто предложил нам попробовать это сделать», — рассказала подробности Зоя Яровицына.

Также артистка подчеркнула, что команда наполняла шоу в соответствии со своим видением.

Шоу «Женский Stand Up» впервые вышло на телеканале ТНТ в январе 2020 года. В нем также участвует другая популярная артистка того же жанра — Ирина Мягкова.

Зоя Яровицына рассказала о закулисье популярного шоу

Ранее ведущий «Модного приговора» заявил об истечении контракта.

ТВ,Ирина Мягкова,
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