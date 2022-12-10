Чурикова копирует Нагиева на шоу "Голос. Дети"

В 10 сезоне музыкального шоу "Голос. Дети" новая ведущая Яна Чурикова старается вести себя как ее предшественник Дмитрий Нагиев. О таком подозрении зрителей пишет "Газета.ру".
В первом выпуске программы, который вышел в пятницу, 9 декабря, Чурикова поддерживала развлекательный характер шоу, органично смотрелась в беседах с наставниками проекта — Бастой, Максим и Егором Кридом. Однако за кулисами, в общении с родственниками участников, ведущая использовала коронные фразы Нагиева и подражала его манере поведения.
На съемки первого эпизода нового сезона "Голос. Дети" Чурикова пришла в футболке с изображением Нагиева.
Ранее "Рамблер" писал, как о новой соведущей высказалась Агата Муцениеце — бывшая коллега Дмитрия Нагиева на шоу "Голос. Дети".