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49 минут назад

Яна Чурикова копирует Дмитрия Нагиева на шоу "Голос. Дети"

Мира Маркина

В 10 сезоне музыкального шоу "Голос. Дети" новая ведущая Яна Чурикова старается вести себя как ее предшественник Дмитрий Нагиев. О таком подозрении зрителей пишет "Газета.ру".

Чурикова копирует Нагиева на шоу "Голос. Дети"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом выпуске программы, который вышел в пятницу, 9 декабря, Чурикова поддерживала развлекательный характер шоу, органично смотрелась в беседах с наставниками проекта — Бастой, Максим и Егором Кридом. Однако за кулисами, в общении с родственниками участников, ведущая использовала коронные фразы Нагиева и подражала его манере поведения.

Продюсер Аксюта уверен, что Нагиев вернется в "Голос"

На съемки первого эпизода нового сезона "Голос. Дети" Чурикова пришла в футболке с изображением Нагиева.

Ранее "Рамблер" писал, как о новой соведущей высказалась Агата Муцениеце — бывшая коллега Дмитрия Нагиева на шоу "Голос. Дети".

ТВ,Крид,Агата Муцениеце,Яна Чурикова,Дмитрий Нагиев,
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