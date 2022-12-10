Шишкова разрыдалась в шоу "Наследники и самозванцы"

Вице-мисс Россия – 2012, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова считает, что выглядит в глазах публики бесполезной и что ее всегда недооценивают. В этом она призналась в шоу "Наследники и самозванцы" телеканала "ТВ-3".

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В рамках испытания на программе Алена проходила проверку на детекторе лжи. Она должна была прочитать текст, чтобы организаторы шоу проконтролировали ее реакцию. Слова, которые она произносила, оказались близки модели, и она заплакала:

"Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело…"

Шишкову считают одной из самых неоднозначных участников шоу "Наследники и самозванцы". Другой игрок, Влад Кадони, назвал ее бесполезной и предложил выгнать из проекта.

В 2012-м Алена завоевала титул "Вице-мисс Россия", затем стала встречаться с Тимати и родила ему дочь Алису. Женой рэпера Шишкова так и не стала.