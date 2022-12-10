Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

"Меня недооценивают всю жизнь": модель Алена Шишкова разрыдалась в шоу "Наследники и самозванцы"

Мира Маркина

Вице-мисс Россия – 2012, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова считает, что выглядит в глазах публики бесполезной и что ее всегда недооценивают. В этом она призналась в шоу "Наследники и самозванцы" телеканала "ТВ-3".

Шишкова разрыдалась в шоу "Наследники и самозванцы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках испытания на программе Алена проходила проверку на детекторе лжи. Она должна была прочитать текст, чтобы организаторы шоу проконтролировали ее реакцию. Слова, которые она произносила, оказались близки модели, и она заплакала:

"Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело…"

Шишкова решила избавиться от силиконовой груди

Шишкову считают одной из самых неоднозначных участников шоу "Наследники и самозванцы". Другой игрок, Влад Кадони, назвал ее бесполезной и предложил выгнать из проекта.

В 2012-м Алена завоевала титул "Вице-мисс Россия", затем стала встречаться с Тимати и родила ему дочь Алису. Женой рэпера Шишкова так и не стала.

Ранее "Рамблер" рассказывал еще об одной бывшей девушке Тимати — модели Анастасии Решетовой. По ее словам, она тоже всю жизнь сталкивается с травлей.

ТВ,Влад Кадони,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители