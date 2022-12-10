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2 часа назад

Авербух высказался о страстных сценах жены на «Ледниковом периоде»

Popcake.tv

Шоу «Ледниковый период» в самом разгаре. Продюсер программы Илья Авербух тщательно следит не только за ходом шоу, но и за своей любимой женой, которая катается на льду вместе с Никитой Кацалаповым. Публика давно заметила, что у него с Лизой Арзамасовой довольно чувственные и нежные номера.

Авербух высказался о страсти жены на «Ледниковом периоде»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Кто-то считает, что такую окрыленную любовь сложно сыграть. На льду парочка демонстрирует объятия, прикосновения и влюбленные взгляды. Неужели Арзамасова променяла Авербуха на молодого фигуриста.

Илья и Лиза спокойно относятся к выдумкам в Сети. Они лишь смеются над подобными сплетнями. Авербух даже рад, что номера его жены вызывают такую бурную эмоцию у зрителей. Более того, некоторые романтические моменты Илья сам внедрял в номер Никиты и Лизы.

По словам продюсера, у него нет никакой ревности.

«Это актерское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям. Да, партнеры визуально проявляют друг к другу чувства, но после тренировок Лиза практически всегда дожидалась меня», – объясняет Авербух.

Кстати, у партнера Арзамасовой тоже есть семья. Никита женат на Вики Синициной. Свадьба у них была несколько месяцев назад.

ТВ,Ледниковый период,Илья Авербух,
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