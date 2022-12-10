Мы теряем «Голос»?

Обычно в начале осени показывали «Голос. 60+», потом - основной «Голос», финал которого заканчивался или под Новый год, или сразу после него. И далее уже стартовал «Голос. Дети». Но в этом году все изменилось. Судьба главной взрослой версии проекта до сих пор неясна.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Напомним, что еще в июне телепродюсер Дмитрий Ашауров заявил, что «Голос» на Первом канале может закрыться. Совсем. Потому что права на шоу принадлежат иностранной компании (а именно Talpa, Нидерланды. - Ред.).

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У нас «Голос» производится по франшизе. А учитывая, что у России сейчас отбирают все, что можно, то и франшизу на шоу могут отозвать в любой момент. Вскоре Первый канал опроверг какие-либо проблемы с «Голосом».

Тем не менее в августе стало известно о том, что бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев ушел в длительный творческий отпуск. В «Голосе. 60+» его в итоге заменила Лариса Гузеева, а в новом сезоне детской версии - Яна Чурикова. Теперь все ждут, появится ли Нагиев в основном сегменте шоу? Сколько можно в отпуске прохлаждаться?.. Или, может, «Голос» все-таки прекратит свое существование на российском ТВ, как и предсказывал Ашауров?

Точной официальной информации на этот счет пока нет. Зато есть неофициальная. Вроде как дело действительно дошло до отзыва франшизы со стороны голландского правообладателя.

По крайней мере, телекритик Энди Голдред сообщил, что новый сезон детской версии точно будет последним: «Владельцы формата «Голос. Дети» больше не сотрудничают с Россией».

А поскольку владелец у детской и основной версии проекта один и тот же, то логично предположить, что взрослый «Голос» тоже уже не появится на экранах. Хотя... Шоу могут слегка перекроить, поменять название и снова выпустить в эфир. После незначительной модернизации никакая лицензия от голландцев будет не нужна. Это ведь уже как бы другое шоу!

Пример такого переформатирования есть: в прошлом году Первый канал разорвал контракт с телекомпанией «ВиД» - производителем «Поля чудес». Но популярная викторина никуда не исчезла. Ее перезапустили под названием «Наше Поле чудес» все с тем же Леонидом Якубовичем в роли ведущего. Кстати, тот же Дмитрий Ашауров уже призывал пойти по этому пути: