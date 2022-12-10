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1 час назад

В заставках Первого канала снова появились жирафы и белки

Мира Маркина

Первый канал вернул в эфир жирафов и белок — персонажей, которые каждый год появляются в межпрограммных заставках в канун зимних праздников. Об этом сообщает "Телепрограмма".

На Первом канале появились новогодние жирафы и белки
Фото: Кадр из эфира Первого каналаКадр из эфира Первого канала

На десятисекундных роликах жираф и белка появляются на фоне зимних пейзажах. Зимнюю Москву для заставок снимали в столице, а заснеженные леса — под Мурманском.

Нагиев заявил о мести после ухода с Первого канала

Белок художники телеканала придумали 6 лет назад. В первых заставках персонажи пародировали ведущих и играли в телевидение. Позже в видео появились жирафы, которые обмотали шеи гирляндой и гуляли по зимней столице, а также катались на коньках по Москве-реке.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как на Первом канале борются за место ведущего.

ТВ,Первый канал,
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