На Первом канале появились новогодние жирафы и белки

Первый канал вернул в эфир жирафов и белок — персонажей, которые каждый год появляются в межпрограммных заставках в канун зимних праздников. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Фото: Кадр из эфира Первого канала Кадр из эфира Первого канала

На десятисекундных роликах жираф и белка появляются на фоне зимних пейзажах. Зимнюю Москву для заставок снимали в столице, а заснеженные леса — под Мурманском.

Белок художники телеканала придумали 6 лет назад. В первых заставках персонажи пародировали ведущих и играли в телевидение. Позже в видео появились жирафы, которые обмотали шеи гирляндой и гуляли по зимней столице, а также катались на коньках по Москве-реке.