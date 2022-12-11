Фанаты «Мужского/Женского» возмутились поведением Барановской

Популярное шоу «Мужское/Женское» снова вернулось в эфир после длительного перерыва. Состав ведущих программы не изменился: ими остались Юлия Барановская и Александр Гордон. Об этом сообщает «Киноафиша».

Несмотря на то, что поклонники были рады возвращению любимого телепроекта, их возмутило поведением Барановской. Им не понравилась манера ее общения с героями выпуска. По мнению фанатов, у Юлии слишком вспыльчивый характер.

«Противная эта Барановская, кричит, орет прямо, топает ногами. Наверное, плохо воспитанная, смотреть противно».