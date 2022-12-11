Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
2 часа назад

Фанаты шоу «Мужское/Женское» возмутились поведением ведущей Юлии Барановской

Катерина Саломе

Популярное шоу «Мужское/Женское» снова вернулось в эфир после длительного перерыва. Состав ведущих программы не изменился: ими остались Юлия Барановская и Александр Гордон. Об этом сообщает «Киноафиша».

Фанаты «Мужского/Женского» возмутились поведением Барановской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несмотря на то, что поклонники были рады возвращению любимого телепроекта, их возмутило поведением Барановской. Им не понравилась манера ее общения с героями выпуска. По мнению фанатов, у Юлии слишком вспыльчивый характер.

Режиссер шоу на Первом раскрыла причину его закрытия

«Противная эта Барановская, кричит, орет прямо, топает ногами. Наверное, плохо воспитанная, смотреть противно».

Ранее мы писали о том, что ведущая "Слабого звена" рассказала, как попасть на шоу.

ТВ,Юлия Барановская,Александр Гордон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители