Назван победитель «Детского Евровидения»

Мероприятие прошло 11 декабря в столице Армении Ереване . Победитель набрал 203 балла: 127 — от профессионального жюри и 71 — в ходе онлайн-голосования. Второе место заняла представительница Армении Наре с песней Dance! (180 баллов), на третьем месте — грузинка Мариам Бигвава с композицией I Believe (161 балл).

Россия в конкурсе участия не принимала. Такое решение было принято в связи с выходом Первого канала, радиодома «Останкино» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) из Европейского вещательного союза (ЕВU). В свою очередь, российские организации пошли на такой шаг из-за решения EBU отстранить Россию от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году.