Загитова обошла Бузову и Щербакову и стала лучшей телеведущей России

Издание «Комсомольская правда» на своем официальном сайте сегодня завершило прием голосов на приз лучшей телеведущей России.

В итоге лучшей стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она набрала 49,95% голосов. Стоит отметить, что она два года подряд становилась победительницей в данном голосовании.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.