Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
48 минут назад

Загитова обошла Бузову и Щербакову и стала лучшей телеведущей России

Газета.Ru

Издание «Комсомольская правда» на своем официальном сайте сегодня завершило прием голосов на приз лучшей телеведущей России.

Загитова обошла Бузову и Щербакову и стала лучшей телеведущей России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В итоге лучшей стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она набрала 49,95% голосов. Стоит отметить, что она два года подряд становилась победительницей в данном голосовании.

Второй стала еще одна фигуристка — Анна Щербакова. За нее проголосовали 43,33% респондентов. Тройку лидеров замкнула Екатерина Стриженова (3,13%). Также среди номинантов были Ольга Бузова, Юлия Барановская, Елена Малышева, Лера Кудрявцева, Мария Киселева и другие.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Уже второй сезон она работает в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

ТВ,Ледниковый период,Юлия Барановская,Алина Загитова,Мария Киселева,Екатерина Стриженова,Анна Щербакова,Елена Малышева,Ольга Бузова,Лера Кудрявцева,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители