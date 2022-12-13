Комик Антон Шастун рассказал о домогательствах в своей школе

Скандальное признание Антон Шастун сделал на шоу «Что ты несешь».

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Комик рассказал, как он и его товарищи домогались до одноклассниц — а непристойный знак внимания старшекласснице считался высшим пилотажем. Одним из развлечений было расстегнуть девочке бюстгальтер.

«Ты сидишь, перед тобой одноклассница, сначала просто вот так оттянуть по спине, а потом это было мастерство, если у тебя под кофтой получилось расстегнуть, это просто like a boss», — поделился Антон.



«В этой игре есть третья, финальная стадия. Это когда ты не просто пробегаешь и бьешь, а когда ты лапаешь за задницу девчонку», — объяснил он.

Антон назвал историю ужасной, но в то же время заметил, что «это было вообще круто».

Вместо раскаяния и сожаления парень воодушевленно делился подробностями игры в харассмент — женская часть аудитории такую подачу не оценила.

Среди подписчиц нашлись пострадавшие от подобных игр: девушки поделились своими историями в комментариях. «Я была вынуждена учиться с такими придурками и их “играми” несколько лет, и особо смешно мне не было. Угрозы взрослых не помогали. Зато сейчас я боюсь любых прикосновений». «На деле в этот момент ты не чувствуешь себя человеком — только вещью, которой не принадлежит собственное тело». «Собственные ощущения помню до сих пор. Желание отмыться и абсолютную беспомощность. Мне уже тридцать лет, а наглый смех одноклассников помню до сих пор».