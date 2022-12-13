Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
4 часа назад

Комик Антон Шастун рассказал о домогательствах в своей школе

Super.ru

Скандальное признание Антон Шастун сделал на шоу «Что ты несешь».

Комик Антон Шастун рассказал о домогательствах в своей школе
Фото: Super.ruSuper.ru

Комик рассказал, как он и его товарищи домогались до одноклассниц — а непристойный знак внимания старшекласснице считался высшим пилотажем. Одним из развлечений было расстегнуть девочке бюстгальтер.

«Ты сидишь, перед тобой одноклассница, сначала просто вот так оттянуть по спине, а потом это было мастерство, если у тебя под кофтой получилось расстегнуть, это просто like a boss», — поделился Антон.

«В этой игре есть третья, финальная стадия. Это когда ты не просто пробегаешь и бьешь, а когда ты лапаешь за задницу девчонку», — объяснил он.

Антон назвал историю ужасной, но в то же время заметил, что «это было вообще круто».

Вместо раскаяния и сожаления парень воодушевленно делился подробностями игры в харассмент — женская часть аудитории такую подачу не оценила.

Среди подписчиц нашлись пострадавшие от подобных игр: девушки поделились своими историями в комментариях. «Я была вынуждена учиться с такими придурками и их “играми” несколько лет, и особо смешно мне не было. Угрозы взрослых не помогали. Зато сейчас я боюсь любых прикосновений». «На деле в этот момент ты не чувствуешь себя человеком — только вещью, которой не принадлежит собственное тело». «Собственные ощущения помню до сих пор. Желание отмыться и абсолютную беспомощность. Мне уже тридцать лет, а наглый смех одноклассников помню до сих пор».

Надеемся, эти истории вдохновят комика на переоценку ценностей. И на всякий случай напоминаем главное правило YouTube шоу: сколько бы ни было друзей вокруг, не забывай о камере. Похвастаться перед приятелями и разочаровать поклонниц можно одним и тем же высказыванием.

ТВ,Антон Шастун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители