Сергей Лазарев раскрыл детали съемок "Новогодней Маски"

В своём аккаунте в соцсетях певец Сергей Лазарев показал, как проходят съёмки «Новогодней Маски + Аватара» (16+). Артист решил подшутить над Филиппом Киркоровым, который входит в состав жюри.
Филиппа Бедросовича зачастую называют королём отечественной эстрады, поэтому иногда на публике он появляется в короне, чтобы подчеркнуть свой статус. Так и на съёмках он водрузил на свою голову золотое украшение.
Сергей Лазарев не растерялся, нашёл похожий головной убор и сел рядом с Филиппом Киркоровым. Певец заявил, что «король не один, есть ещё и принц». Исполнитель оказался ошарашен таким поступком артиста, но сумел выкрутиться. Киркоров предложил Лазареву выйти в эфир в коронах.
Я и короную! - гордо объявил Киркоров.
Несмотря на это, Лазарев снял свою корону и сказал, что вовсе не претендует на дополнительные лавры.
Реакция Филиппа бесценна, - отметил Лазарев.
Певец также поделился подробностями предстоящего выпуска «Новогодней Маски + Аватара». Он рассказал, что зрителей ждёт много интересного, а эфир будет длиться целых пять часов.
Будет много классных номеров. Новые маски, новые аватары и неожиданные дуэты. У нас сегодня большое жюри, - рассказал исполнитель.