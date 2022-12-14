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4 часа назад

Сергей Лазарев раскрыл детали съемок "Новогодней Маски"

2x2.su

В своём аккаунте в соцсетях певец Сергей Лазарев показал, как проходят съёмки «Новогодней Маски + Аватара» (16+). Артист решил подшутить над Филиппом Киркоровым, который входит в состав жюри.

Сергей Лазарев раскрыл детали съемок "Новогодней Маски"
Фото: 1Рег_2x2.su1Рег_2x2.su

Филиппа Бедросовича зачастую называют королём отечественной эстрады, поэтому иногда на публике он появляется в короне, чтобы подчеркнуть свой статус. Так и на съёмках он водрузил на свою голову золотое украшение.

Сергей Лазарев не растерялся, нашёл похожий головной убор и сел рядом с Филиппом Киркоровым. Певец заявил, что «король не один, есть ещё и принц». Исполнитель оказался ошарашен таким поступком артиста, но сумел выкрутиться. Киркоров предложил Лазареву выйти в эфир в коронах.

Я и короную! - гордо объявил Киркоров.

Несмотря на это, Лазарев снял свою корону и сказал, что вовсе не претендует на дополнительные лавры.

Реакция Филиппа бесценна, - отметил Лазарев.

Певец также поделился подробностями предстоящего выпуска «Новогодней Маски + Аватара». Он рассказал, что зрителей ждёт много интересного, а эфир будет длиться целых пять часов.

Будет много классных номеров. Новые маски, новые аватары и неожиданные дуэты. У нас сегодня большое жюри, - рассказал исполнитель.

ТВ,Сергей Лазарев,Филипп Киркоров,
18+
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