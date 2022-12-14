Сергей Лазарев раскрыл детали съемок "Новогодней Маски"

В своём аккаунте в соцсетях певец Сергей Лазарев показал, как проходят съёмки «Новогодней Маски + Аватара» (16+). Артист решил подшутить над Филиппом Киркоровым, который входит в состав жюри.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Филиппа Бедросовича зачастую называют королём отечественной эстрады, поэтому иногда на публике он появляется в короне, чтобы подчеркнуть свой статус. Так и на съёмках он водрузил на свою голову золотое украшение.

Сергей Лазарев не растерялся, нашёл похожий головной убор и сел рядом с Филиппом Киркоровым. Певец заявил, что «король не один, есть ещё и принц». Исполнитель оказался ошарашен таким поступком артиста, но сумел выкрутиться. Киркоров предложил Лазареву выйти в эфир в коронах.

Я и короную! - гордо объявил Киркоров.

Несмотря на это, Лазарев снял свою корону и сказал, что вовсе не претендует на дополнительные лавры.

Реакция Филиппа бесценна, - отметил Лазарев.

Певец также поделился подробностями предстоящего выпуска «Новогодней Маски + Аватара». Он рассказал, что зрителей ждёт много интересного, а эфир будет длиться целых пять часов.