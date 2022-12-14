Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о закулисье программы

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Закулисье программы комикесса раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Мягковой, участницы проекта через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большей аудиторией.