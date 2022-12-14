Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о закулисье программы

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Закулисье программы комикесса раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.
По словам Мягковой, участницы проекта через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большей аудиторией.
После съемок юмористки получают две недели отпуска, добавила продюсер проекта. «И еще параллельно у тебя концерты, и писать это все надо, каждый день в офисе. Шесть дней в неделю в офисе мы пишем», — заявила Мягкова. Она назвала такой режим работы тяжелым.