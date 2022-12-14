Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о закулисье программы

Lenta.ru

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Закулисье программы комикесса раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, видео доступно на YouTube.

Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о закулисье программы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Мягковой, участницы проекта через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большей аудиторией.

После съемок юмористки получают две недели отпуска, добавила продюсер проекта. «И еще параллельно у тебя концерты, и писать это все надо, каждый день в офисе. Шесть дней в неделю в офисе мы пишем», — заявила Мягкова. Она назвала такой режим работы тяжелым.

ТВ,Лаура Джугелия,Ирина Мягкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители