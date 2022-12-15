Комик Ирина Мягкова рассказала о работе с эскортницами

Создательница популярного шоу "Женский стендап" на телеканале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о работе и жизни в программе FAMETIME на YouTube.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

По словам звезды женского юмора родилась она в коммуналке в Нижнем Новгороде, и, хоть и жила с родителями без комфортных условий, но была счастлива там.

Так, в коммуналке не было оды и родители купали Ирину с сестрой в тазиках, но дети и не знали, что может быть по-другому. Переехав в отдельную квартиру, дети никак не могли привыкнуть, что кроме своей семьи здесь никто не живет..

Ирина поменяла три школы и там ей приходилось непросто и приходилось переживать травлю одноклассников.

Вся жизнь у Иры изменилась, когда она стала играть в КВН и победила в «Comedy Баттл» в 2015 году. Уже через три года Мягкова вместе с Зоей Яровициной создала «Женский стендап», который несмотря на пандемию стал популярен в стране.

Помимо работы на ТВ, Ирина выступает на частных мероприятий, но не очень любит такую работу. Однажды она даже выступала перед девушками легкого поведения, и этот опыт ее удивил.

«Я думала, что плохо перед эскортницами выступать, но нет, они прекрасные люди! Они ржут, вообще молодцы, душечки! Чем они занимаются — это, конечно, их выбор», — призналась стендаперша.

На корпоративах артистка выступать не любит, потому что гостям на них чаще всего не до монологов. Они просто хотят отдохнуть.

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