Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
2 часа назад

Комик Ирина Мягкова рассказала о детстве в коммуналке и работе с эскортницами

Диана Товсепова

Создательница популярного шоу "Женский стендап" на телеканале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о работе и жизни в программе FAMETIME на YouTube.

Комик Ирина Мягкова рассказала о работе с эскортницами
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам звезды женского юмора родилась она в коммуналке в Нижнем Новгороде, и, хоть и жила с родителями без комфортных условий, но была счастлива там.

Так, в коммуналке не было оды и родители купали Ирину с сестрой в тазиках, но дети и не знали, что может быть по-другому. Переехав в отдельную квартиру, дети никак не могли привыкнуть, что кроме своей семьи здесь никто не живет..

Ирина поменяла три школы и там ей приходилось непросто и приходилось переживать травлю одноклассников.

Вся жизнь у Иры изменилась, когда она стала играть в КВН и победила в «Comedy Баттл» в 2015 году. Уже через три года Мягкова вместе с Зоей Яровициной создала «Женский стендап», который несмотря на пандемию стал популярен в стране.

Помимо работы на ТВ, Ирина выступает на частных мероприятий, но не очень любит такую работу. Однажды она даже выступала перед девушками легкого поведения, и этот опыт ее удивил.

«Я думала, что плохо перед эскортницами выступать, но нет, они прекрасные люди! Они ржут, вообще молодцы, душечки! Чем они занимаются — это, конечно, их выбор», — призналась стендаперша.

На корпоративах артистка выступать не любит, потому что гостям на них чаще всего не до монологов. Они просто хотят отдохнуть.

Звезда “Аншлага” перечислила любимых стендап-комиков

Ранее мы рассказывали о закулисье шоу “Надкаст”.

ТВ,Ирина Мягкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители