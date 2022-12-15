Анна Asti высказалась об участии в "СамоИронии судьбы!"

Певица Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) в беседе с изданием "А теперь внимание!" поделилась впечатлениями от участия в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!".
Звезда повторила сцену из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Певица примерила образ жены Шурика. Дзюба воспроизвела кадр, на котором исполняет песню "Звенит январская вьюга".
"Во-первых, это честь исполнять такие композиции. Во-вторых, для меня, маленькой девочки, которая смотрела это по телевизору, поучаствовать в таком действии невероятно гордо", - заявила она.
По словам Анны Asti, она считает "прикольной" идею снять пародию на известные проекты. Певица уверена, что такое новогоднее шоу "имеет место быть" на телевидении.