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30 минут назад

Анна Asti высказалась об участии в "СамоИронии судьбы!"

Газета.Ru

Певица Анна Asti (настоящее имя - Анна Дзюба) в беседе с изданием "А теперь внимание!" поделилась впечатлениями от участия в комедийном попурри "СамоИрония судьбы!".

Анна Asti высказалась об участии в "СамоИронии судьбы!"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда повторила сцену из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Певица примерила образ жены Шурика. Дзюба воспроизвела кадр, на котором исполняет песню "Звенит январская вьюга".

"Во-первых, это честь исполнять такие композиции. Во-вторых, для меня, маленькой девочки, которая смотрела это по телевизору, поучаствовать в таком действии невероятно гордо", - заявила она.

По словам Анны Asti, она считает "прикольной" идею снять пародию на известные проекты. Певица уверена, что такое новогоднее шоу "имеет место быть" на телевидении.

ТВ,Иван Васильевич меняет профессию,
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