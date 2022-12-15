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45 минут назад

Телеведущая рассказала о борьбе с тяжелым аутоиммунным заболеванием

Lenta.ru

32-летняя британская телеведущая Луиза Томпсон призналась, что ей диагностировали системную красную волчанку, развивающуюся в тяжелой форме. Об истории борьбы знаменитости с опасным аутоиммунным заболеванием сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее публикацию в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Телеведущая рассказала о борьбе с аутоиммунным заболеванием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Томпсон рассказала, что постоянные проблемы со здоровьем, преследующие ее в последнее время, серьезно сказались на ее эмоциональном состоянии. Помимо этого, в последнее время у нее развились осложнения волчанки. Особенно ее мучают сильные боли в суставах, усиливающиеся при ходьбе и сидении со скрещенными ногами. По словам телеведущей, она никогда в жизни не испытывала ничего подобного.

«Я всегда была такой здоровой и активной, физические упражнения были неотъемлемой частью моей жизни. Из-за этого приспосабливаться ко всем этим новым заболеваниям действительно тяжело», — призналась знаменитость.

Вдобавок к проблемам с суставами из-за волчанки она постоянно чувствует себя уставшей, страдает от сильного покраснения кожи, выделения слизи из носа и язвенного колита.

Первые симптомы недуга у Томпсон появились после родов сына. Однако за прошедшие после радостного события девять месяцев ее состояние здоровья заметно ухудшилось. Осложняется ситуация диагностированной послеродовой депрессией.

«Я могла бы просто заплакать от того, что моя жизнь дошла до такого. Все это кажется таким тяжелым. Так много обреченности и мрака, что я не могу отдышаться», — посетовала она.

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