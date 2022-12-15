Телеведущая рассказала о борьбе с аутоиммунным заболеванием

32-летняя британская телеведущая Луиза Томпсон призналась, что ей диагностировали системную красную волчанку, развивающуюся в тяжелой форме. Об истории борьбы знаменитости с опасным аутоиммунным заболеванием сообщило издание Daily Mail со ссылкой на ее публикацию в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Томпсон рассказала, что постоянные проблемы со здоровьем, преследующие ее в последнее время, серьезно сказались на ее эмоциональном состоянии. Помимо этого, в последнее время у нее развились осложнения волчанки. Особенно ее мучают сильные боли в суставах, усиливающиеся при ходьбе и сидении со скрещенными ногами. По словам телеведущей, она никогда в жизни не испытывала ничего подобного.

«Я всегда была такой здоровой и активной, физические упражнения были неотъемлемой частью моей жизни. Из-за этого приспосабливаться ко всем этим новым заболеваниям действительно тяжело», — призналась знаменитость.

Вдобавок к проблемам с суставами из-за волчанки она постоянно чувствует себя уставшей, страдает от сильного покраснения кожи, выделения слизи из носа и язвенного колита.

Первые симптомы недуга у Томпсон появились после родов сына. Однако за прошедшие после радостного события девять месяцев ее состояние здоровья заметно ухудшилось. Осложняется ситуация диагностированной послеродовой депрессией.