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3 часа назад

Пользователи сети заподозрили возвращение телешоу «Вечерний Ургант»

Мослента

Возвращение передачи «Вечерний Ургант» на телеэкраны заподозрили пользователи сети после нескольких публикаций звезд российского шоу-бизнеса, сделанных в студии, где снималась передача с шоуменом Иваном Ургантом. Видео на фоне обоев с характерным для шоу изображением галстука-бабочки поделились в своих Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артисты Дмитрий Маликов и Ольга Бузова.

Пользователи сети заподозрили возвращение телешоу «Вечерний Ургант»
Фото: МослентаМослента

«Судя по интерьерам, Бузова с Маликовым снимаются в студии "Вечернего Урганта". Шоу возвращается?» — задались вопросом администраторы Telegram-канала «НеМалахов».

Некоторые юзеры предположили, что в студии снимают новогодний эфир, где Маликов и Бузова выступили приглашенными звездами. Другие же отметили, что в той же студии могут снимать шоу «Мечталлион» на Первом канале.

«Ну если выйдет эта передача, тогда я вообще ничего не понимаю, «Ну это уже за гранью!», «Гадость!» — возмутились подписчики канала.

В пресс-службе Первого канала «Мосленте» возвращение шоу с Иваном Ургантом не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее о карьере Урганта высказался его отец, актер Андрей Ургант. Он сообщил, что после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира главного канала страны его сын оказался безработным.

ТВ,Дмитрий Маликов,Иван Ургант,Андрей Ургант,Ольга Бузова,Первый канал,
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