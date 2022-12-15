Пользователи сети заподозрили возвращение телешоу «Вечерний Ургант»

Возвращение передачи «Вечерний Ургант» на телеэкраны заподозрили пользователи сети после нескольких публикаций звезд российского шоу-бизнеса, сделанных в студии, где снималась передача с шоуменом Иваном Ургантом. Видео на фоне обоев с характерным для шоу изображением галстука-бабочки поделились в своих Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артисты Дмитрий Маликов и Ольга Бузова.

Фото: Мослента Мослента

«Судя по интерьерам, Бузова с Маликовым снимаются в студии "Вечернего Урганта". Шоу возвращается?» — задались вопросом администраторы Telegram-канала «НеМалахов».

Некоторые юзеры предположили, что в студии снимают новогодний эфир, где Маликов и Бузова выступили приглашенными звездами. Другие же отметили, что в той же студии могут снимать шоу «Мечталлион» на Первом канале.

«Ну если выйдет эта передача, тогда я вообще ничего не понимаю, «Ну это уже за гранью!», «Гадость!» — возмутились подписчики канала.

В пресс-службе Первого канала «Мосленте» возвращение шоу с Иваном Ургантом не подтвердили, но и не опровергли.