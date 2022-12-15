Медведева рассказала, как возвращалась домой с репетиций "Ледникового периода" в 4 утра

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала о том, как справилась с уходом Дани Милохина из «Ледникового периода».

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По ее словам, тяжелее всего пришлось ее новому партнеру Ивану Федотову, который приезжал на репетиции после съемок.

«Из-за ухода Дани Милохина из проекта мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Это была почти невыполнимая задача.

По правилам этого сезона со мной в паре мог стать только один из участников прошлых сезонов. Чудо, что у Федотова нашлось свободное время для участия в проекте, и что продюсеры фильма, в котором он снимается, пошли навстречу и отпустили его.

Мы работали в очень интенсивном графике. Тренировались мы в основном по ночам, потому что Федя заканчивал съемочные смены после 22.00 вечера, а приехать он мог где-то в 23.00 — 23.30. И да, мы ставили по два, по три номера сразу, потому что нужно было догонять проект по съемочным дням, да и вообще по всему.

Мы очень сильно опаздывали, поэтому вынуждены были тренироваться ночью по 3-4 часа. Как-то я приехала домой в 4.00 утра. Ну я-то ладно, но как это все выдержал Федор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал», — заявила Медведева.