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3 часа назад

Яркий старт: в честь запуска телеканала «СОЛНЦЕ» колесо обозрения «Солнце Москвы» стало золотистого цвета

Партнерский материал

С наступлением сумерек зимний аттракцион высотой 140 метров окрасился в золотистый цвет, превратившись в настоящее солнце.

Яркий старт: запуск телеканала «СОЛНЦЕ»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Символично, что вечерний сюрприз для москвичей и гостей столицы приурочен к запуску семейного развлекательного канала «СОЛНЦЕ». Он начал вещание вчера 14 декабря, в 6 утра. В телевизионной сетке – хитовая и любимая качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.

У «Солнца Москвы» и телеканала много общего, помимо названия.

Они объединяют разные поколения, развлекают детей и взрослых, дарят яркие и теплые эмоции, которые хочется повторить — прокатившись на крупнейшем в Европе колесе обозрения или попав в волшебные миры нового канала «СОЛНЦЕ».

Кстати, зимой на колесе обозрения «Солнце Москвы» можно в тепле увидеть зимнюю столицу с высоты птичьего полета. У аттракциона 30 закрытых кабин, за 18 минут 40 секунд пассажиры «Солнца Москвы» могут увидеть заснеженный город как на ладони. Из кабин открывается больше 30 знаковых мест столицы: ВДНХ, парк «Останкино», сталинские высотки, деловой центр «Москва-Сити» и другие визитные карточки города.

ТВ,ВДНХ,
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