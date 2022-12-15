Яркий старт: запуск телеканала «СОЛНЦЕ»

С наступлением сумерек зимний аттракцион высотой 140 метров окрасился в золотистый цвет, превратившись в настоящее солнце.

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Символично, что вечерний сюрприз для москвичей и гостей столицы приурочен к запуску семейного развлекательного канала «СОЛНЦЕ». Он начал вещание вчера 14 декабря, в 6 утра. В телевизионной сетке – хитовая и любимая качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.

У «Солнца Москвы» и телеканала много общего, помимо названия.

Они объединяют разные поколения, развлекают детей и взрослых, дарят яркие и теплые эмоции, которые хочется повторить — прокатившись на крупнейшем в Европе колесе обозрения или попав в волшебные миры нового канала «СОЛНЦЕ».