Яркий старт: запуск телеканала «СОЛНЦЕ»

С наступлением сумерек зимний аттракцион высотой 140 метров окрасился в золотистый цвет, превратившись в настоящее солнце.
Символично, что вечерний сюрприз для москвичей и гостей столицы приурочен к запуску семейного развлекательного канала «СОЛНЦЕ». Он начал вещание вчера 14 декабря, в 6 утра. В телевизионной сетке – хитовая и любимая качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.
У «Солнца Москвы» и телеканала много общего, помимо названия.
Они объединяют разные поколения, развлекают детей и взрослых, дарят яркие и теплые эмоции, которые хочется повторить — прокатившись на крупнейшем в Европе колесе обозрения или попав в волшебные миры нового канала «СОЛНЦЕ».
Кстати, зимой на колесе обозрения «Солнце Москвы» можно в тепле увидеть зимнюю столицу с высоты птичьего полета. У аттракциона 30 закрытых кабин, за 18 минут 40 секунд пассажиры «Солнца Москвы» могут увидеть заснеженный город как на ладони. Из кабин открывается больше 30 знаковых мест столицы: ВДНХ, парк «Останкино», сталинские высотки, деловой центр «Москва-Сити» и другие визитные карточки города.