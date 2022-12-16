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34 минуты назад

Телеведущая Коваль запаниковала в запертом гробу на горящем плоту во время съемок телешоу

Газета.Ru

Телеведущую Юлию Коваль на съемках шоу «Наследники и самозванцы» заперли в гробу, чтобы перевезти на плоту в рамках испытания, однако артистка запаниковала и попросила вытащить ее оттуда. Эпизод опубликован в Telegram-канале «Звездач».

Телеведущая запаниковала в запертом гробу во время съемок шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Телеведущая с самого начала испытания, в рамках которого двое других участников должны были перевезти ее на плоту через реку, была подвержена паническим атакам и жаловалась на плохое самочувствие. Ситуация усугубилась, когда плот загорелся из-за размещенных на его поверхности факелов. Впрочем, огонь удалось быстро потушить.

«Мне очень некомфортно. Господи, какой кошмар. Пожалуйста, доставайте меня отсюда, мне очень нехорошо», — пожаловалась Коваль.

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