Харламов рассказал о неловком случае на гастролях Comedy Club

Российский шоумен, юморист Гарик Харламов описал неловкий случай, произошедший с резидентами Comedy Club на гастролях на заре существования проекта. По словам комика, ведущий шоу Таш Саркисян тогда возмутился из-за поданных в гримерку закусок, но не смог объяснить причин своего гнева. Об этом Харламов рассказал в шоу «Ошуительное хоу», выпуск которого доступен на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юморист рассказал, что случай произошел с командой Comedy Club в первые несколько лет популярности перед одним из гастрольных выступлений.

«Принесли какие-то закуски. Все переодеваются перед концертом. Такая атмосфера, ха-ха, хи-хи. (...) И вдруг Таш вот так [кричит]: "Это что?" Он смотрит на эти бутерброды и [возмущенно] говорит: "Это что?"» — поделился Харламов.

После этого в ситуацию вмешалась организатор концерта и попыталась выяснить, чем недоволен Саркисян. Оказалось, что ведущего проекта возмутил тот факт, что бутерброды были приготовлены с мясом, а не с рыбой. При этом Саркисян, как отметил Харламов, не смог объяснить присутствующим, почему так сильно рассердился.