Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»

Голосование за сильнейшего участника «Новой битвы экстрасенсов» подошло к концу. Портал StarHit ознакомился с результатами опроса и выяснил имя победителя проекта.

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За статуэтку «Руки» борьбу в 23-м сезоне ведут Ангелина Изосимова, Владислав Чреватый и Лина Джебисашвили. Еще одна участница, Елена Ивашина, выбыла из проекта из-за травмы ноги.

Онлайн-голосование за победителя «Новой битвы экстрасенсов» завершилось в 22:00 по московскому времени 17 декабря. Судя по результатам, лидером стал 26-летний чернокнижник Влад Череватый. В прошлом сезоне он занял второе место, уступив Максиму Левину.