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2 часа назад

Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»

Слово и Дело

Голосование за сильнейшего участника «Новой битвы экстрасенсов» подошло к концу. Портал StarHit ознакомился с результатами опроса и выяснил имя победителя проекта.

Стало известно имя победителя «Новой битвы экстрасенсов»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За статуэтку «Руки» борьбу в 23-м сезоне ведут Ангелина Изосимова, Владислав Чреватый и Лина Джебисашвили. Еще одна участница, Елена Ивашина, выбыла из проекта из-за травмы ноги.

Онлайн-голосование за победителя «Новой битвы экстрасенсов» завершилось в 22:00 по московскому времени 17 декабря. Судя по результатам, лидером стал 26-летний чернокнижник Влад Череватый. В прошлом сезоне он занял второе место, уступив Максиму Левину.

Саму церемонию награждения зрители «Новой битвы экстрасенсов» увидят на канале ТНТ через неделю. Оглашать результаты традиционно будет ведущий проекта Марат Башаров.

ТВ,Марат Башаров,
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