Вячеслав Макаров скрывался в костюме Пугало на шоу "Маска. Танцы"

В полуфинале шоу СТС «Маска. Танцы» жюри и зрители попрощались с Пугало, в костюме которого оказался ведущий вокальной «Маски» Вячеслав Макаров.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После разоблачения телеведущий признался, что работал над своим поведением, чтобы не оказаться среди претендентов на вылет. Он рассказал, что изменил походку и не пускал в ход свои фирменные шутки.

«Мне было важно создать интересного героя. Я долго думал, какими же качествами его наделить, и понял, что много лет во мне спал ребенок», — объяснил Макаров.