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19 минут назад

Вячеслав Макаров скрывался в костюме Пугало на шоу "Маска. Танцы"

Газета.Ruиещё 1

В полуфинале шоу СТС «Маска. Танцы» жюри и зрители попрощались с Пугало, в костюме которого оказался ведущий вокальной «Маски» Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров скрывался в костюме Пугало на шоу "Маска. Танцы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После разоблачения телеведущий признался, что работал над своим поведением, чтобы не оказаться среди претендентов на вылет. Он рассказал, что изменил походку и не пускал в ход свои фирменные шутки.

«Мне было важно создать интересного героя. Я долго думал, какими же качествами его наделить, и понял, что много лет во мне спал ребенок», — объяснил Макаров.

Члены жюри также пытались угадать, кто из приглашенных звезд танцует в масках Кошки и Обезьяны. В эффектных костюмах скрывались телеведущая и блогерша Ида Галич и певец Хабиб.

ТВ,Ида Галич,Вячеслав Макаров,
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