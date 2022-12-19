В Горном Алтае закончились съемки телешоу «Фактор страха»

В Республике Алтай закончили снимать телешоу «Фактор страха», о чем на своей странице в соцсети проинформировал актер, режиссер и ведущий шоу Алексей Чадов.

«Нам дико повезло с погодой, и мы досняли шоу, а крайняя смена в -30 добавила лютости!», — напишет Чадов. Отметив, что данный сезон оказался мощным и ярким.

«Отдельное спасибо Алтайским древним духам и это НЕ шутка», — подчеркнул артист.

Отметим, что увидеть экстремальное шоу с ведущим Чадовым можно будет на ТК СТС в 2023 году, о чем говорится на сайте телеканала. О более точной дате выхода пока не сообщается.