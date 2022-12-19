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2 часа назад

Шоу "Вызов" продлили на второй сезон

Газета.Ru

Спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» продлили на второй сезон. Об этом «Газете.Ru» представители телеканала ТНТ.

Шоу "Вызов" продлили на второй сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В передаче 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки приехали в Карелию, чтобы испытать себя на прочность и завоевать крупный денежный приз. Победителями первого сезона стали ядерный физик Екатерина Щеглова и борец Торнике Квитатиани. В следующем сезоне зрителей ждут новые герои, сложные челленджи на силу и интеллект, а также элемент реалити.

Директор ТНТ Тина Канделаки назвала шоу «неоспоримым успехом» для телеканала. Она уверила, что новый сезон будет ярче и интереснее.

«И для нас совершенно очевидно, что мы должны принять этот вызов снова, причем на этот раз он будет еще сложнее, ведь одно дело оказаться на вершине, другое — там удержаться», — заявила Канделаки.

ТВ,Екатерина Щеглова,Тина Канделаки,
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