Спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» продлили на второй сезон. Об этом «Газете.Ru» представители телеканала ТНТ.
В передаче 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки приехали в Карелию, чтобы испытать себя на прочность и завоевать крупный денежный приз. Победителями первого сезона стали ядерный физик Екатерина Щеглова и борец Торнике Квитатиани. В следующем сезоне зрителей ждут новые герои, сложные челленджи на силу и интеллект, а также элемент реалити.
Директор ТНТ Тина Канделаки назвала шоу «неоспоримым успехом» для телеканала. Она уверила, что новый сезон будет ярче и интереснее.
«И для нас совершенно очевидно, что мы должны принять этот вызов снова, причем на этот раз он будет еще сложнее, ведь одно дело оказаться на вершине, другое — там удержаться», — заявила Канделаки.