Тимур Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Телеведущий Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. Об этом шоумен заявил в своих социальных сетях.

Как рассказал Родригез, он надорвал себе связки на съемочной площадке:

"Связки надорваны, слава богу, не разорваны, нет перелома", — поделился телеведущий.