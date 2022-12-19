Тимур Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Телеведущий Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. Об этом шоумен заявил в своих социальных сетях.
Как рассказал Родригез, он надорвал себе связки на съемочной площадке:
"Связки надорваны, слава богу, не разорваны, нет перелома", — поделился телеведущий.
Теперь ему придется какое-то время передвигаться на костылях, чтобы быстрее восстановиться. По словам шоумена, "ограничение жизнедеятельности его ужасно выбешивает".