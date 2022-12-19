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1 час назад

Тимур Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу

Мира Маркина

Телеведущий Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. Об этом шоумен заявил в своих социальных сетях.

Тимур Родригез получил травму на съемках новогоднего шоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал Родригез, он надорвал себе связки на съемочной площадке:

"Связки надорваны, слава богу, не разорваны, нет перелома", — поделился телеведущий.

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Теперь ему придется какое-то время передвигаться на костылях, чтобы быстрее восстановиться. По словам шоумена, "ограничение жизнедеятельности его ужасно выбешивает".

Ранее хореограф Мигель рассказал о дискомфорте на съемках "Что было дальше".

ТВ,Мигель,Тимур Родригез,
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