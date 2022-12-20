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4 часа назад

Названы ведущие праздничного концерта на Первом канале 1 января

Газета.Ru

Первый канал покажет большой праздничный концерт 1 января. Его ведущими станут Валдис Пельш, Максим Аверин, Анастасия Макеева и Аглая Шиловская. Об этом пишет РИА Новости.

Названы ведущие праздничного концерта на Первом канале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Большой праздничный концерт "Наш Новый год" пройдет 1 января в 17:50 на Первом канале.

На сцене выступят: Филипп Киркоров и Анна Асти, Леонид и Николай Агутины, Анастасия Спиридонова и Александр Панайотов, Зара и Ирина Понаровская, Пелагея и Григорий Лепс, Надежда Кадышева и Глеб Матвейчук, Александр Буйнов и Денис Майданов, JONY и Мот, Егор Крид, Михаил Шуфутинский и другие.

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