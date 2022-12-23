Власова пошутила над съемками «Голубого огонька»

Известная певица и автор песен Ева Власова объяснила, как относится к съемкам новогоднего шоу «Голубой огонек».
«А «Голубой огонек» еще идет?! Шучу», – посмеялась Власова.
Такой шуткой она ответила на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о том, не устарело ли это шоу. Также певица сказала, что сама практически не смотрит телевизор. Но считает, что подобные развлекательные передачи интересны людям. Иначе бы их не снимали.
«Это прекрасно, что артисты могут поднять настроение своим слушателям в такой волшебный, семейный праздник, пусть и через экраны телевизоров», – добавила она.
Ранее Власова рассказала, почему они похожи с артистом Сергеем Лазаревым. Недавно артисты выпустили совместный клип на песню «Снег».