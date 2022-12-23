Власова пошутила над съемками «Голубого огонька»

Такой шуткой она ответила на вопрос корреспондента «ФедералПресс» о том, не устарело ли это шоу. Также певица сказала, что сама практически не смотрит телевизор. Но считает, что подобные развлекательные передачи интересны людям. Иначе бы их не снимали.