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1 час назад

Павел Воля высмеял девушку, показав ее личные фото в Comedy Club — она ему ответила

Super.ru

Смеяться над шутками харизматичного Воли можно до бесконечности, если, конечно, они не о тебе. В шоу на ТНТ комик регулярно перемывает косточки не только простым смертным, но и звездам, при этом все, стиснув зубы, пропускают колкости мимо ушей. А вот девушка из Казахстана терпеть незаслуженные насмешки не стала и, более того, напомнила Павлу о границах юмора и закона.

Воля высмеял девушку, показав ее личные фото в Comedy Club — она ему ответила
Фото: Super.ruSuper.ru

Белауса выложила в личный блог фрагмент из ноябрьского выпуска Comedy Club, в котором комик находчиво описывает особый тип женщин. «Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так [показывает фото девушки]» — вещает Воля.

Под постом девушка ответила комику: «Мне не смешно от того, что на 3,5 миллиона просмотров светится мое фото как "долбанько". Мне не смешно от сообщений, где меня узнают, и я нахожу себя в рамках представления людей, как стереотипный персонаж "женских понтов". Мне не смешно от комментариев под видео, где люди делают вывод: "высмеял — значит правда"», — дала отпор шоумену Белауса.

Кроме протеста против сексистских шуток девушка усомнилась и в законности использования ее личного фото в шоу. «Я пока не знаю, имеет ли законное право телевидение без разрешения автора использовать его снимки. Но насколько я знаю, можно использовать в информационных, учебных и культурных целях: насколько это "культурная цель" — следующий вопрос», — отметила девушка. Предлагаем юристам призадуматься. Тем более что множество других людей также становятся жертвами пусть и беззлобных, но неприятных шуток Воли, иногда даже сами того не подозревая.

ТВ,Павел Воля,
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