Воля высмеял девушку, показав ее личные фото в Comedy Club — она ему ответила

Смеяться над шутками харизматичного Воли можно до бесконечности, если, конечно, они не о тебе. В шоу на ТНТ комик регулярно перемывает косточки не только простым смертным, но и звездам, при этом все, стиснув зубы, пропускают колкости мимо ушей. А вот девушка из Казахстана терпеть незаслуженные насмешки не стала и, более того, напомнила Павлу о границах юмора и закона.

Фото: Super.ru Super.ru

Белауса выложила в личный блог фрагмент из ноябрьского выпуска Comedy Club, в котором комик находчиво описывает особый тип женщин. «Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них если есть фотография в профиле, она всегда выглядит вот так [показывает фото девушки]» — вещает Воля.

Под постом девушка ответила комику: «Мне не смешно от того, что на 3,5 миллиона просмотров светится мое фото как "долбанько". Мне не смешно от сообщений, где меня узнают, и я нахожу себя в рамках представления людей, как стереотипный персонаж "женских понтов". Мне не смешно от комментариев под видео, где люди делают вывод: "высмеял — значит правда"», — дала отпор шоумену Белауса.