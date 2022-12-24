Тимур Родригез и Юлия Паршута "сыграли свадьбу" на шоу "Дуэты"

Паршута скрывалась за стеной во время того, как начал выступать ее партнер по дуэту. После того, как личности артистов были рассекречены, они обрадовались, увидев друг друга. Певица призналась, что в какой-то момент узнала Родригеза, голос которого был для нее искажен во время выступления.