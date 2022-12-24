Тимур Родригез и Юлия Паршута "сыграли свадьбу" на шоу "Дуэты"

Певцы Тимур Родригез и Юлия Паршута вместе исполнили композицию Рики Мартина «Private emotion».
Паршута скрывалась за стеной во время того, как начал выступать ее партнер по дуэту. После того, как личности артистов были рассекречены, они обрадовались, увидев друг друга. Певица призналась, что в какой-то момент узнала Родригеза, голос которого был для нее искажен во время выступления.
«Вибрато и всхлипы — по этому тебя теперь и узнают. Известнейшие всхлипы Тимура Родригеза», — пошутил Сергей Лазарев.
Родригез был одет в строгий темный костюм, а Паршута — в белое платье. Басков и Лазарев пошутили, что артисты выглядят, как жених и невеста.