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1 час назад

Тимур Родригез и Юлия Паршута "сыграли свадьбу" на шоу "Дуэты"

Газета.Ru

Певцы Тимур Родригез и Юлия Паршута вместе исполнили композицию Рики Мартина «Private emotion».

Тимур Родригез и Юлия Паршута "сыграли свадьбу" на шоу "Дуэты"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Паршута скрывалась за стеной во время того, как начал выступать ее партнер по дуэту. После того, как личности артистов были рассекречены, они обрадовались, увидев друг друга. Певица призналась, что в какой-то момент узнала Родригеза, голос которого был для нее искажен во время выступления.

«Вибрато и всхлипы — по этому тебя теперь и узнают. Известнейшие всхлипы Тимура Родригеза», — пошутил Сергей Лазарев.

Родригез был одет в строгий темный костюм, а Паршута — в белое платье. Басков и Лазарев пошутили, что артисты выглядят, как жених и невеста.

ТВ,Рики Мартин,Юлия Паршута,Тимур Родригез,Сергей Лазарев,
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