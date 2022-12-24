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1 час назад

Авербух: с опаской вводили Лизу Арзамасову в «Ледниковый период»

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Актриса и жена Ильи точно не ударила в грязь лицом.

Авербух: с опаской вводили Арзамасову в «Ледниковый период»
Фото: BetassistBetassist

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный российский хореограф Илья Авербух рассказал о работе с женой Елизаветой Арзамасовой в «Ледниковом периоде».

«Мы с Лизой с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить наша совместная работа. Не было понятно, смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек, не будет ли её душить чрезмерная ответственность, потому что к ней будет повышенное внимание.

Когда все волнения отошли, мы сумели полностью включиться в работу. Лиза — перфекционист, много времени проводила на льду, и это дало свой результат», — приводит слова Авербуха журнал «Теленедели звёзд».

В шоу «Ледниковый период» соревнуются пары, демонстрирующие театрализованные номера на льду. По правилам один из участников пары является профессиональным фигуристом, а второй не должен представлять шоу-бизнес.

ТВ,Ледниковый период,Илья Авербух,
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