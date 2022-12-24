Авербух: с опаской вводили Арзамасову в «Ледниковый период»

«Мы с Лизой с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить наша совместная работа. Не было понятно, смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек, не будет ли её душить чрезмерная ответственность, потому что к ней будет повышенное внимание.