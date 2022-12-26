Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск своего шоу

Актер и телеведущий Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск «Дружко Шоу» на YouTube.
«Уже по сложившейся традиции я возвращаюсь под конец года», — заявил Дружко.
В ролике ведущий отправляется в путешествия по мультивселенным, где встретится с различными звездами и известными личностями. К примеру, актер повстречает покойного Владимира Жириновского, который предскажет ему сумму биткоина на 2023 год. Также Дружко посетит сеанс клинического психолога Лины Диановой.
В выпуске приняли участие такие звезды, как Миа Бойка, Никита Джигурда, Даша Каплан, Геннадий Горин, Анастасия Волочкова.