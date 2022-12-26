Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск своего шоу

В ролике ведущий отправляется в путешествия по мультивселенным, где встретится с различными звездами и известными личностями. К примеру, актер повстречает покойного Владимира Жириновского, который предскажет ему сумму биткоина на 2023 год. Также Дружко посетит сеанс клинического психолога Лины Диановой.