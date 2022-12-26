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5 часов назад

Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск своего шоу

Газета.Ruиещё 1

Актер и телеведущий Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск «Дружко Шоу» на YouTube.

Сергей Дружко опубликовал новогодний выпуск своего шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Уже по сложившейся традиции я возвращаюсь под конец года», — заявил Дружко.

В ролике ведущий отправляется в путешествия по мультивселенным, где встретится с различными звездами и известными личностями. К примеру, актер повстречает покойного Владимира Жириновского, который предскажет ему сумму биткоина на 2023 год. Также Дружко посетит сеанс клинического психолога Лины Диановой.

В выпуске приняли участие такие звезды, как Миа Бойка, Никита Джигурда, Даша Каплан, Геннадий Горин, Анастасия Волочкова.

ТВ,Сергей Дружко,Никита Джигурда,Владимир Жириновский,Анастасия Волочкова,
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