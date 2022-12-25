Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Победитель «Битвы экстрасенсов» признался, что проводил обряд на зрителях

РИА "ФедералПресс"

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый откровенно признался, что проводил обряды на зрителях программы, чтобы одержать победу. Но после шоу экстрасенс не бросил общение с потусторонними силами – теперь он помогает политикам.

Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл, что проводил обряд на зрителях
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Делал обряды, конечно. Первое и самое главное — это оморочка. Это нужно, чтобы у зрителя открылись глаза, и он понял, что звездочка может быть одна только одна», – говорит победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый.

Экстрасенс отметил, что очень долго не верил в свою победу после поражения в 22 сезоне шоу. Продолжить борьбу его мотивировали поклонники.

Однако двигаться дальше лишь на одной поддержке он не мог, поэтому и решил воздействовать на зрителей программы с помощью обрядов, чтобы выиграть этап зрительского голосования.

После победы Череватый не перестал заниматься магией. По сей день он принимает у себя всех желающих получить помощь.

«Я думал, что засвечусь на телеке и ко мне придут все звезды шоу-бизнеса. Но сейчас все мои клиенты при власти: политики и люди, которые занимают высокие должности», – уточнил маг.

Но консультация властей за деньги – не единственная прибыль чернокнижника. Со временем Влад Череватый планирует войти в мир бизнеса, так как раньше у него была своя сеть комиссионных магазинов, пишет Starhit.

ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители