Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл, что проводил обряд на зрителях

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый откровенно признался, что проводил обряды на зрителях программы, чтобы одержать победу. Но после шоу экстрасенс не бросил общение с потусторонними силами – теперь он помогает политикам.

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«Делал обряды, конечно. Первое и самое главное — это оморочка. Это нужно, чтобы у зрителя открылись глаза, и он понял, что звездочка может быть одна только одна», – говорит победитель шоу «Битва экстрасенсов» Влад Череватый.

Экстрасенс отметил, что очень долго не верил в свою победу после поражения в 22 сезоне шоу. Продолжить борьбу его мотивировали поклонники.

Однако двигаться дальше лишь на одной поддержке он не мог, поэтому и решил воздействовать на зрителей программы с помощью обрядов, чтобы выиграть этап зрительского голосования.

После победы Череватый не перестал заниматься магией. По сей день он принимает у себя всех желающих получить помощь.

«Я думал, что засвечусь на телеке и ко мне придут все звезды шоу-бизнеса. Но сейчас все мои клиенты при власти: политики и люди, которые занимают высокие должности», – уточнил маг.