Продолжения любимых историй и премьеры 2023 года на телеканале НТВ

Первое полугодие на телеканале НТВ порадует зрителей долгожданным продолжением любимых сериалов и совершенно новыми историями. Зрителям, определенно будет, что посмотреть: шестой сезон сериала «Невский», третий сезон «Первого отдела», вторые сезоны сериалов «Бим» и «Чужая стая», а также премьеры детективов «Акушер» и «Аутсайдер».

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел" Кадр из сериала "Первый отдел"

Одна из новинок на телеканале – медицинский детектив «Акушер». Главный герой Глеб Каверин (Никита Панфилов) – военный хирург. Жесткий, циничный романтик. После очередной командировки в Африку он возвращается домой, в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе он встречает беременную интернет-звезду. Девушке становится плохо, но Каверин все берет в свои руки: нарушив все мыслимые правила, он спасает девушку и принимает роды по дороге в больницу. Герой оказывается перед выбором, от которого зависит его дальнейшая жизнь.

В 2023 году в эфир выйдет продолжение остросюжетного детектива «Бим» режиссера Павла Дроздова. Сюжет разворачивается вокруг капитана полиции Климова, компаньоном которого во всех передрягах становится пес по кличке Бим. В главных ролях – Денис Никифоров и очаровательный пес породы ландсир по кличке Форвард. Во втором сезоне героев ждут новые приключения – им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов.

В наступающем году вернутся на экраны и давние друзья Юрий Брагин (Иван Колесников) и Михаил Шибанов (Сергей Жарков). Старший следователь по особо важным делам Юрий Брагин, продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления СК России. Опытному следователю, как и прежде, приходится разбирать самые сложные и запутанные дела по всему Северо-Западному региону. Что будет происходить в отделе Брагина и Шибанова, зрители увидят в третьем сезоне сериала «Первый отдел».

Пресс-служба

Полтора года назад подполковника Яна Озерского (Сергей Жарков) обвинили в убийстве некой Людмилы и арестовали. Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника «бумажного отдела» по раскрытию преступлений прошлых лет. На новом месте работы его ждут четверо подчиненных: Петр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Швайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Кленова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел. Вместе с Озерским герои разбираются с нераскрытыми преступлениями прошлых лет. С каждым новым делом герои понимают, что все не так просто, а очевидные ответы оказываются обманками. Как сложится работа Озерского и всего «бумажного отдела» — в премьере детектива «Аутсайдер» на НТВ.

Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) возвращается на службу после тяжелого ранения. Ему удалось стать «своим» в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнение – Игорь Бодрич – хваткий и опытный опер, который перевелся в отдел из Москвы. С каждым новым преступлением герои понимают, что многие совершенно несвязанные события на самом деле оказываются звеньями одной цепи. Смогут ли они выяснить, какой кукловод связывает эти детали в одну цепь, зрители узнают во втором сезоне «Чужой стаи» – «Чужая стая. Невидимый враг».

Суд арестовал Павла Семенова (Антон Васильев) после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. Однако, в это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это находящийся в СИЗО Павел Семенов. Шестой сезон «Невского» – «Невский. Расплата за справедливость» – расскажет о дальнейшей судьбе главного героя и его коллег.

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