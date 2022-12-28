Чудо в маске: чем НТВ удивит зрителей в новогоднюю ночь

Когда подарки уже куплены, салаты нарезаны и гирлянды по всей квартире сияют яркими огнями, приходит время расслабиться. Настоящий отдых начинается именно тогда, когда мы наконец выдыхаем, усаживаемся на диваны с бокалами в руках и включаем телевизор. Для этих приятных моментов телеканал НТВ ежегодно готовит праздничные выпуски любимых программ.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В этот раз, 31 декабря в 20:23 на НТВ начнется шоу «Новогодняя Маска+Аватар», с которым зрители встретят долгожданный бой курантов, а продолжит праздник с 02:00 «Новогодний Квартирник у Маргулиса. Гараж желаний».

«Для зрителей НТВ эта новогодняя ночь будет особенно полна красочных сюрпризов, потому что в этом году в нашем специальном выпуске соединятся сразу два мира – физический и виртуальный», – говорит телеведущая Регина Тодоренко.

На стыке миров

В новогоднюю ночь, кажется, возможно все самое волшебное. Неудивительно, что и на НТВ случится телевизионное чудо – два популярных проекта объединятся в специальное шоу – «Маска» и «Шоу Аватар» станут одним целым. До и после боя курантов на сцене окажутся 17 полюбившихся масок из предыдущих сезонов, 8 любимых зрителями аватаров, и абсолютно новые герои: 4 новые маски и 4 новых аватара, которых зрители раскроют в эту же ночь.

«Маска» — это российская версия проекта-загадки, который завоевал популярность во всем мире. Первое шоу, где звезды скрываются за яркими масками и костюмами, сняли в Южной Корее. Американский продюсер сидел за столиком одного ресторана в Таиланде и заметил, что люди в зале не сводят глаз от телевизора. Он привез азиатскую идею в США и сделал свое шоу, которое молниеносно очаровало миллионы зрителей и побило все рейтинги. То же самое случилось и с российской «Маской» — всем понравилось реалити без сценария, шоу, в котором талант идет впереди звездного имени.

На телеканале НТВ шоу выходит с 2020 года – российские знаменитости полностью анонимно участвуют в съемках, не сталкиваясь даже за кадром. О том, что они скрываются за удивительной маской не знают даже их семьи.

«Мне довелось побывать в первом сезоне шоу «Маска» в качестве специального гостя – я был Динозавром, тогда меня никто из жюри не угадал, – рассказал Сергей Лазарев. – Это был прекрасный эксперимент в моей жизни, который доставил мне огромное удовольствие».

Однако в специальном новогоднем выпуске зрителей будут интриговать не только маски, но и аватары. Физические и виртуальные воплощения сплетутся воедино и это станет новогодним чудом!

«Наш специальный выпуск – это вообще настоящее волшебство, когда хочется на какой-то период времени впасть в детство, не думать о каких-то взрослых проблемах, верить в чудеса, во все светлое, доброе и прекрасное, радоваться и улыбаться», – рассказывает Валерия.

Вторым важным ингредиентом спецвыпуска станет «Шоу Аватар» — свежий творческий эксперимент. Шоу придумали в России и впервые выпустили в 2022 году. На этот раз звезды примеряют не громоздкие костюмы Зайца или Динозавра, а самые современные digital-технологии.

Правила шоу во многом похожи с «Маской» — звезды в трехмерных образах сказочных персонажей выступают перед жюри и зрителями. Вся информация об участниках проекта строго засекречена, а их конфиденциальность охраняется не только на сцене, но и за кулисами. Причем настоящие голоса конкурсантов слышны только во время выступления, а в другое время они разговаривают через специальные фильтры. Герои искаженным голосом дают маленькие подсказки о своих настоящих личностях, а жюри мучается в попытках разгадать их. Интересно, что технологии помогают аватарам перенимать у звезд даже их движения и мимику, которые также могут стать подсказкой для зрителей.

В новогоднюю ночь НТВ объединит оба знаковых проекта – «Маска» и «Шоу Аватар» сплетутся в одно шоу.

«Здорово, что два таких масштабных проекта соединились в одно целое, чтобы вновь нас удивлять, интриговать и радовать», – говорит Сергей Лазарев.



«Ажиотаж, который происходит за кулисами, рождает такие невероятные эмоции! Праздник уже близко, а для нас, артистов, он начинается немного раньше – во время съемок. В канун Нового года зрители НТВ увидят нечто грандиозное, мы дома с семьей тоже будем смотреть», – сказала Ида Галич.

Пресс-служба

Все начиналось с гаражей

После того, как маски будут сброшены, а аватары расшифрованы, зрителей встретит спецвыпуск программы «Квартирник у Маргулиса» – «Гараж желаний». Голубые огоньки с шикарными нарядами артистов и похожими шоу-программами уже давно наскучили, поэтому НТВ переместит зрителей в уютную атмосферу квартирника с живыми выступлениями рок-исполнителей, молодых музыкантов и звезд российской эстрады.

Тема новогоднего «Квартирника» – «Гараж желаний», потому что для многих будущих звезд именно гаражи были местом, где все начиналось. Да-да, в гаражах зарождались не только Microsoft и Google, но и легендарные The Beatles — Джон Леннон со школьными друзьями проводил первые репетиции в гараже. Многие музыканты именно с гаражей начинали путь к своей мечте, а позже на Западе даже сформировался особый жанр «гаражный рок».

В новогоднюю ночь гитарист и певец Евгений Маргулис встретит в своем праздничном «гараже» самых разных артистов, среди которых будут Пелагея, Валерий Сюткин, Александр Маршал и Гоша Куценко, группы «Любэ», «Чайф», «Город 312», «Ундервуд», «Ария», Uma2rman, «Пикник», «Воскресение», «Анимация», певицы Светлана Сурганова и Юлия Савичева, певец Шаман, шоумен и постоянный член жюри шоу «Маска» на НТВ Тимур Родригез и многие другие.

Зрителей ждут самые неожиданные коллаборации. В одном гараже сойдутся молодые исполнители и маститые музыканты, а любимые многими поколениями артисты исполнят вместе свои самые популярные песни и главные мировые хиты. Дуэтом выступят Александр Шоуа и молодая певица Александра Воробьева, группа The Hatters и народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Розенбаум и народная артистка России Лариса Долина, Сергей Летов и группа «Аффинаж».

«Уже много раз говорил и скажу снова, что «Квартирник у Маргулиса» мне очень симпатичен тем, что он абсолютно живой: и зрители, и звук, и исполнение, – рассказывает Александр Розенбаум.– Поэтому все то, что артист отдает, приходит в том виде, в котором он это делает. Этим программа ценна! Я люблю разную музыку, но с одним условием: в музыке должна быть мысль, а именно – мелодия».

Сам Евгений Маргулис будет вести вечер вместе с певицей и участницей второго сезона шоу «Маска» на НТВ Юлией Паршутой и рэпером ST, а также петь вместе со своими гостями.

«Квартирник будет чумовой и альтернативно-гаражный. Мы постарались выказать все то, что цепляет нас и наших друзей, – делится эмоциями Евгений Маргулис. – Будут совершенно неожиданные коллаборации совершенно разноплановых артистов. Все номера прекрасные. Мы не зря назвали этот специальный выпуск «Гараж желаний», ведь из гаража пошел весь рок-н-ролл».

В одном гараже в эту ночь будет все – и километры мишуры, и киловатты качественного звука, и маститые артисты, и восходящие звезды. Зрители, сидящие на мягких подушках прямо на полу в окружении шин и граффити, смогут насладиться невероятной квартирной атмосферой и настоящей музыкой. Что еще нужно для встречи Нового года!

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