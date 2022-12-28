Хабаровск попал в эфир федерального канала в шоу про путешествия

На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск шоу про путешествия «Руссо Экспрессо» в Хабаровске, съемки которого проходили в июле 2022 года. Ведущие Надежда Сысоева и Тимур Родригез провели в дальневосточном городе выходные.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Согласно правилам передачи, одному из ведущих достается всего 100 долларов, а второму – золотая карта. На этот раз позволить себе все развлечения смог Тимур, он научился летать на флайборде, увидел цветение лотом и уникальные петроглицы, а также отведал дальневосточные деликатесы.

Звезда Comedy Women смогла покататься на теплоходе, потанцевать на набережной, позаниматься скалолазанием и попробовать блюда китайской кухни.

В начале передачи Тимур Родригез подметил, что Хабаровск запечатлен на самой красивой купюре.