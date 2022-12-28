Стало известно, кто заменит Ольгу Орлову в «Доме-2»

Беременная Ольга Орлова рано или поздно должна была уйти в декрет, а теплое место ведущей «Дома-2» (чего не скажешь о лобном месте зимой) — занять кто-то другой. Наконец стало известно, что череда «стажировок» окончена. Нелли провела несколько эфиров и была одобрена на роль ведущей телестройки. Пока ходили сплетни вокруг карьеры Влада Кадони на площадке проекта, мало кто мог представить, что в «Дом-2» вернется его бывшая девушка. Поклонники уже мечтают о воссоединении в кадре. Кто знает, возможно, руководство канала решило, что химия между ведущими не помешает.

Сообщается, что Нелли Ермолаева пришла на место Ольги Орловой, роды которой должны состояться уже в феврале. Задержится ли она после, достоверно неизвестно. Впрочем, Нелли уже получила новую дозу популярности. «Спасибо всем огромное за поздравления! Вас очень много прибавилось, какая-то нереальная активность в сторис и директе», — написала она. И предложила поклонникам смотреть шоу, где она теперь ведущая, каждый день. До февраля, впрочем, осталось не так много времени. Говорят, проект уйдет на небольшие каникулы в январе.