НТВ покажет объединенные шоу «Маска» и «Аватар» в новогоднюю ночь

Телеканал НТВ подготовил сюрпризы для зрителей в новогоднюю ночь. В эфире вещателя покажут объединенные шоу «Маска» и «Аватар».

Объединенная программа получила название «Новогодняя маска + Аватар». До боя курантов в эфире появятся 17 масок, после чего зрителя ждет сюрприз: на сцену выйдут новые герои, ими станут четыре маски и столько же аватаров. Кресла звездных судей по-прежнему будут занимать Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.