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13 минут назад

Телеканал НТВ покажет объединенные шоу «Маска» и «Аватар» в новогоднюю ночь

Слово и Дело

Телеканал НТВ подготовил сюрпризы для зрителей в новогоднюю ночь. В эфире вещателя покажут объединенные шоу «Маска» и «Аватар».

НТВ покажет объединенные шоу «Маска» и «Аватар» в новогоднюю ночь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Объединенная программа получила название «Новогодняя маска + Аватар». До боя курантов в эфире появятся 17 масок, после чего зрителя ждет сюрприз: на сцену выйдут новые герои, ими станут четыре маски и столько же аватаров. Кресла звездных судей по-прежнему будут занимать Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.

Празднование Нового года на НТВ продолжится в шоу «Гараж желаний» с Евгением Маргулисом. На утро 1 января в эфире телеканала состоится грандиозный розыгрыш «Новогоднего миллиарда».

ТВ,Регина Тодоренко,Евгений Маргулис,Сергей Лазарев,Филипп Киркоров,
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