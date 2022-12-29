Пересильд в новогоднюю ночь споет песню "Нежность" из космоса

Актриса, для съемки надевшая зеленое платье, отметила, что и в космосе нужно оставаться женщиной. «То, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось... Ну, вы же помните, что было с моими волосами... Мечталось, конечно, пролететь там на метле и почувствовать себя Маргаритой», — посмеялась актриса.