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9 минут назад

Юлия Пересильд в новогоднюю ночь споет песню "Нежность" из космоса

Газета.Ruиещё 1

В новогоднюю ночь в эфире Первого канала актриса Юлия Пересильд споет песню Александры Пахмутовой «Нежность» из космоса, передает пресс-служба вещателя.

Пересильд в новогоднюю ночь споет песню "Нежность" из космоса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Музыкальный номер был снят в космосе на съемках фильма «Вызов» Клима Шипенко в 2021 году. Съемки проходили на борту Международной космической станции, и оператором пришлось стать космонавту Антону Шкаплерову.

Актриса, для съемки надевшая зеленое платье, отметила, что и в космосе нужно оставаться женщиной. «То, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось... Ну, вы же помните, что было с моими волосами... Мечталось, конечно, пролететь там на метле и почувствовать себя Маргаритой», — посмеялась актриса.

Пересильд уточнила, что платье использовано в одной из сцен фильма. «А если серьезно, платье требовалось для съемок. Зачем именно, вы узнаете после выхода нашего любимого «Вызова», — заинтриговала она.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что ей подарили снегиря.

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