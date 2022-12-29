Пересильд в новогоднюю ночь споет песню "Нежность" из космоса

В новогоднюю ночь в эфире Первого канала актриса Юлия Пересильд споет песню Александры Пахмутовой «Нежность» из космоса, передает пресс-служба вещателя.
Музыкальный номер был снят в космосе на съемках фильма «Вызов» Клима Шипенко в 2021 году. Съемки проходили на борту Международной космической станции, и оператором пришлось стать космонавту Антону Шкаплерову.
Актриса, для съемки надевшая зеленое платье, отметила, что и в космосе нужно оставаться женщиной. «То, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось... Ну, вы же помните, что было с моими волосами... Мечталось, конечно, пролететь там на метле и почувствовать себя Маргаритой», — посмеялась актриса.
Пересильд уточнила, что платье использовано в одной из сцен фильма. «А если серьезно, платье требовалось для съемок. Зачем именно, вы узнаете после выхода нашего любимого «Вызова», — заинтриговала она.
Ранее Юлия Пересильд заявила, что ей подарили снегиря.