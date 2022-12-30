Звезда «Пацанок» призналась, что после проекта впала в депрессию

Участница скандального шоу «Новые пацанки» Кристина Захарова призналась, что после съемок в проекте ее настигла депрессия. Чтобы решить проблемы, девушка обратилась к психологу.

Кристина росла в неблагоприятных условиях: отношения с отцом не складывались, родной брат пытался домогаться девушки. Тогда она решила изменить жизнь с помощью тв-шоу, пишет StarHit.

«Поначалу было безумно тяжело... Мне хотелось закрыться в четырех стенах, зарыться под одеяло и ни с кем не общаться», — призналась «пацанка».

Сейчас Захарова чувствует себя лучше. Она по-прежнему проходит терапию у психолога и уже осознает, как в будущем выстраивать свою жизнь. Всем девушкам, кто столкнулся со сложной ситуацией внутри семьи или социума, она посоветовала не бояться и обратиться за психологической помощью.