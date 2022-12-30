Названа победительница шоу «Новые пацанки»

«Кира выросла в атмосфере домашнего насилия. Вместо любви девочка получала от матери лишь тумаки и оскорбления. Издевались над ней и бесчисленные ухажеры родительницы», – пишет «СтарХит».

В проект на «Пятницу!» Кира пришла, чтобы проработать травмы и начать новую жизнь. С каждым выпуском она все больше менялась в лучшую сторону. Она рассказала, что денежный приз потратит на закрытие долгов за квартиру, а также поможет родным финансово. Отношения девушки с мамой наладились.