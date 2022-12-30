Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Телеведущий Александр Гордон обозвал коллегу Юлию Барановскую в эфире

Мира Маркина

Александр Гордон узнал, что его соведущая Юлия Барановская родилась в год обезьяны, и сравнил коллегу с этим животным. Это произошло в эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале.

Гордон обозвал Барановскую в эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А я все эти годы сижу и думаю, кого ты мне напоминаешь... Мультик есть про слоненка и попугая. Там есть обезьяна. Вот с тебя рисовали просто", — сказал Гордон.

В предновогоднем выпуске передачи Гордон и Барановская с гостями студии и зрителями делали прогнозы на 2023 год. Для этого на съемки пригласили астрологов, нумерологов, тарологов и политологов.

Режиссер популярного шоу на Первом раскрыла причину его закрытия

Программу "Мужское/Женское" на Первом канале Гордон и Барановская ведут вместе с 2014 года.

Ранее фанатов "Мужского/Женского" возмутило поведение Барановской.

ТВ,Юлия Барановская,Александр Гордон,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители