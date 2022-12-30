Гордон обозвал Барановскую в эфире

Александр Гордон узнал, что его соведущая Юлия Барановская родилась в год обезьяны, и сравнил коллегу с этим животным. Это произошло в эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале.
"А я все эти годы сижу и думаю, кого ты мне напоминаешь... Мультик есть про слоненка и попугая. Там есть обезьяна. Вот с тебя рисовали просто", — сказал Гордон.
В предновогоднем выпуске передачи Гордон и Барановская с гостями студии и зрителями делали прогнозы на 2023 год. Для этого на съемки пригласили астрологов, нумерологов, тарологов и политологов.
Программу "Мужское/Женское" на Первом канале Гордон и Барановская ведут вместе с 2014 года.