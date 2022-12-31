Что помешало Леонтьеву выступить на «Голубом огоньке»

«Голубой огонек» был популярной передачей в СССР, которая продвигала людей с нужными песнями. Но в съемках программы не нашлось места для исполнителя Валерия Леонтьева.
За цензурой «Голубых огоньков» времен СССР следил Сергей Лапин. Его слово было решающим, кто сможет появиться на праздничной сцене, а кто – нет. Под раздачу как раз и попал Леонтьев, пишет «Культурология».
В то время молодой певец уже наряжался в блестящие и обтягивающие костюмы. По мнению общественности, Валерий Леонтьев пытался копировать образы западных артистов. Но это казалось недопустимым на советском телевидении. Поэтому Лапин «захлопнул двери» новогодней передачи для артиста на долгие годы.