Что помешало Леонтьеву выступить на «Голубом огоньке»

«Голубой огонек» был популярной передачей в СССР, которая продвигала людей с нужными песнями. Но в съемках программы не нашлось места для исполнителя Валерия Леонтьева.

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За цензурой «Голубых огоньков» времен СССР следил Сергей Лапин. Его слово было решающим, кто сможет появиться на праздничной сцене, а кто – нет. Под раздачу как раз и попал Леонтьев, пишет «Культурология».