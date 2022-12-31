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30 минут назад

Эпатажный образ помешал Валерию Леонтьеву выступить на «Голубом огоньке»

Слово и Дело

«Голубой огонек» был популярной передачей в СССР, которая продвигала людей с нужными песнями. Но в съемках программы не нашлось места для исполнителя Валерия Леонтьева.

Что помешало Леонтьеву выступить на «Голубом огоньке»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

За цензурой «Голубых огоньков» времен СССР следил Сергей Лапин. Его слово было решающим, кто сможет появиться на праздничной сцене, а кто – нет. Под раздачу как раз и попал Леонтьев, пишет «Культурология».

В то время молодой певец уже наряжался в блестящие и обтягивающие костюмы. По мнению общественности, Валерий Леонтьев пытался копировать образы западных артистов. Но это казалось недопустимым на советском телевидении. Поэтому Лапин «захлопнул двери» новогодней передачи для артиста на долгие годы.

ТВ,Сергей Лапин,Валерий Леонтьев,
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