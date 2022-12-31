За что невзлюбили новую ведущую «Дома-2» Нелли Ермолаеву

На этой неделе в реалити «Дом-2» произошли сразу два заметных события: проект официально покинул Влад Кадони, но вернулась экс-участница Нелли Ермолаева. У девушки новый статус: теперь она ведущая шоу. Но такие перемены понравились далеко не всем. Кто-то обрадовался, а кто-то воспринял возвращение Ермолаевой в штыки. Последние устроили настоящий хейт на странице девушки в запрещенной сети.
Что же не так?
«Очень надменная», «Было как-то стремно, все комом, это не твое», «Глупые вопросы задавали, участники не знали, как вам отвечать и что вы от них хотите, меньше напора нужно», «Очень надменно, прямо такая владычица сидит перед челядью, неприятно, вы давите», «Как-то сухо все и официально», «Вести эфир вы не можете, постоянно поправляете волосы, непрофессионально», «Очень тяжелая женщина», «Засыпаю под нее», «Скучная, духота», — наперебой пишут фолловеры.
Но сама Нелли на негатив не реагирует и оставляет неприятные комментарии без ответа. А вот за позитивные любезно благодарит. Например, за такие:
«Очень рада, именно ты с ролью ведущей справишься как никто другой», «Я смотрела проект только из-за вас и Влада Кадони. Помните, вы невероятно интересный человек и красавица».
Напомним, впервые в «Доме-2» Нелли Ермолаева появилась в 2009 году. К слову, с Владом Кадони в те времена, когда он был участником, девушка пыталась построить отношения. Но пара в итоге распалась.