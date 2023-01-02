Победительница «Новых пацанок» рассказала, на что потратит денежный приз

Победительница «Новых пацанок» Кира Медведева рассказала, на что потратит денежный выигрыш. Девушка намерена закрыть свои долги.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Участница реалити выиграла 1 миллион рублей за победу в «Новых пацанках». Со слов Медведевой, для нее это было неожиданностью. К тому же «пацанка» стала лидером народного голосования в Telegram-канале, за что к ее призу добавили еще 100 тысяч рублей.

В разговоре с изданием «СтарХит», Медведева честно призналась, что потратит деньги на закрытие долгов за квартиру. Также девушка намерена помочь родным.