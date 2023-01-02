Победительница «Новых пацанок» рассказала, на что потратит денежный приз

Победительница «Новых пацанок» Кира Медведева рассказала, на что потратит денежный выигрыш. Девушка намерена закрыть свои долги.
Участница реалити выиграла 1 миллион рублей за победу в «Новых пацанках». Со слов Медведевой, для нее это было неожиданностью. К тому же «пацанка» стала лидером народного голосования в Telegram-канале, за что к ее призу добавили еще 100 тысяч рублей.
В разговоре с изданием «СтарХит», Медведева честно призналась, что потратит деньги на закрытие долгов за квартиру. Также девушка намерена помочь родным.
Медведева добавила, что «Новые пацанки» оказали на нее серьезное влияние. Девушка не намерена останавливаться на преображениях. «Пацанка» планирует и дальше заниматься своим развитием за пределами шоу.