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1 час назад

Захар Прилепин назвал издевательством и унижением «Голубые огоньки» на ТВ

FBM.ru

Российский прозаик и общественный деятель Захар Прилепин жестко раскритиковал Новогодние голубые огоньки. Автор «Саньки» возмутился перечню и количеству «недостойных» представителей отечественной культуры, которые принимали участие в съемках праздничных телепрограмм.

Прилепин назвал издевательством «Голубые огоньки»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Публицист выразил мнение, что за прошедшие годы в нашей стране сформировался круг представителей российского шоу-бизнеса, которые выступали в Донбассе все это время. Прилепин выделил среди таковых артистов Джанго, Владу Самойлову, Юту, Чичерину и Галанина, Дмитрия Ревякина, музыкальный коллектив «Зверобой» и Ивана Демьяна из «7Б». При этом в новогодний эфир федерального телевидения никто из указанных не попал.

«Ну не знаю, как вам все это, а по мне так это издевательство и унижение», — прокомментировал он в своем в Telegram-канале.

Прилепин возмутился тому, что вместо перечисленных музыкантов на отечественном телевидении показали эстрадных исполнителей Лолиту Милявскую и Сергея Лазарева. Как считает общественный деятель, патриотизм в масскульте России, как и всегда, «забава для самозанятых».

ТВ,Дмитрий Ревякин,Лолита Милявская,Сергей Лазарев,Захар Прилепин,
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