Прилепин назвал издевательством «Голубые огоньки»

Российский прозаик и общественный деятель Захар Прилепин жестко раскритиковал Новогодние голубые огоньки. Автор «Саньки» возмутился перечню и количеству «недостойных» представителей отечественной культуры, которые принимали участие в съемках праздничных телепрограмм.
Публицист выразил мнение, что за прошедшие годы в нашей стране сформировался круг представителей российского шоу-бизнеса, которые выступали в Донбассе все это время. Прилепин выделил среди таковых артистов Джанго, Владу Самойлову, Юту, Чичерину и Галанина, Дмитрия Ревякина, музыкальный коллектив «Зверобой» и Ивана Демьяна из «7Б». При этом в новогодний эфир федерального телевидения никто из указанных не попал.
«Ну не знаю, как вам все это, а по мне так это издевательство и унижение», — прокомментировал он в своем в Telegram-канале.
Прилепин возмутился тому, что вместо перечисленных музыкантов на отечественном телевидении показали эстрадных исполнителей Лолиту Милявскую и Сергея Лазарева. Как считает общественный деятель, патриотизм в масскульте России, как и всегда, «забава для самозанятых».