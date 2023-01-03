Прилепин назвал издевательством «Голубые огоньки»

Публицист выразил мнение, что за прошедшие годы в нашей стране сформировался круг представителей российского шоу-бизнеса, которые выступали в Донбассе все это время. Прилепин выделил среди таковых артистов Джанго, Владу Самойлову, Юту, Чичерину и Галанина, Дмитрия Ревякина, музыкальный коллектив «Зверобой» и Ивана Демьяна из «7Б». При этом в новогодний эфир федерального телевидения никто из указанных не попал.