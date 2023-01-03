Как сейчас живет звезда сериала «Кармелита»?

Как сложилась судьба Юлии Зиминой после съемок?

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Премьера сериала состоялась в 2005 году. Несмотря на то, что главную героиню играла неизвестная актриса, зрители с первой же серии полюбили ее. Несмотря на то, что Зимина очень уставала, так как съемки длились по 12-14 часов в день, она очень благодарна судьбе. Этот сериал помог начинающей актрисе раскрыться и стать очень популярной. Юлю завалили предложениями о работе, она стала очень востребованной. Но все равно Зимину называли Кармелитой, однако она не переживала из-за того, что ассоциировалась только с этим проектом. Более того, Юля с радостью согласилась сняться в продолжении — следующий сезон уже состоял из 200 серий.

В 2010 году Юлю пригласили на Первый канал стать ведущей программы «Доброе утро!» Зимина очень гармонично смотрелась в роли телеведущей. Сейчас Юлия Зимина продолжает вести «Доброе утро!» и сниматься в кино. В прошлом году на экраны вышел фильм «Некрасивая», где актриса сыграла главную роль.

Ей приписывали романы со многими актерами, партнёрами по съемочной площадке и даже Ильей Авербухом. В 2015 году Юля родила дочь Серафиму. Об этом рассказала мама актрисы. Но никакой информации про отца малышки не было известно. До сих пор Юля не говорит о том, от кого же родила дочь. Ходили слухи, что возможным отцом ребенка является серфингист Андрей Карра. Уже после рождения ребенка Юля и Андрей несколько раз выходили в свет вместе.