Комик Бебуришвили отказался спасать Харламова

Стендаперу не до шуток: вместо новых фанатов он заработал волну хейта. И до сих пор не понимает, за что его так невзлюбили. А началось все с предложения подменить на Comedy Club Гарика Харламова. Зрители восприняли отсутствие любимого ведущего близко к сердцу, тем более слухи об уходе подогревала пресс-служба канала.
«Я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья», — написал тогда комик в своем Инстаграме (запрещен в РФ).
Гарик вернулся, а неприятный осадок остался. Наконец, Андрей Бебуришвили прокомментировал свое отношение к происходящему.
«Почему меня так резко начали нелюбить все? Я помог людям, больше никогда в жизни не помогу. Теперь, если Харламов будет тонуть, я х** пойду туда. Вот я его спасу, мне скажут: "зачем спас?", "кто так спасает?" Вот Харламов отлично тонул!» — пошутил шоумен в шоу «Ночной контакт».
Кроме того, Бебуришвили позвали провести шоу «Прожарка». Реакция поклонников проекта была аналогичной. Похоже, с подменами пора заканчивать, иначе из комика на замену можно превратиться в мальчика для битья.