Комик Бебуришвили отказался спасать Харламова

«Почему меня так резко начали нелюбить все? Я помог людям, больше никогда в жизни не помогу. Теперь, если Харламов будет тонуть, я х** пойду туда. Вот я его спасу, мне скажут: "зачем спас?", "кто так спасает?" Вот Харламов отлично тонул!» — пошутил шоумен в шоу «Ночной контакт».